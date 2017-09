Veröffentlicht am 10. September 2017 von wwa

NEUWIED – Bürgerbüro und Standesamt am 13. September normal geöffnet – Entgegen einer ursprünglichen Ankündigung bleiben Bürgerbüro und Standesamt der Stadt Neuwied am Mittwoch, 13. September, normal geöffnet, also durchgehend von 07:30 bis 17:00 Uhr (Bürgerbüro), beziehungsweise 08:30 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr (Standesamt). Aufgrund der anstehenden Wahlen hat sich das Land Rheinland-Pfalz entschlossen, die landesweiten Software-Updates für September auszusetzen.