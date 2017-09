Chor „canto al dente“ in der Christuskirche in Altenkirchen

Veröffentlicht am 9. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Konzert des gemischten Chores „canto al dente“ aus Weyerbusch am 23. September ab 19:30 Uhr in der Christuskirche in Altenkirchen. „Can´t stop the singing“ ist das Motto des Chorkonzertes von „canto al dente“ am 23. September ab 19:30 Uhr in der Christuskirche in Altenkirchen. Unter der Leitung von Michael Sauerwald präsentiert der Chor Songs aus den aktuellen Charts, wie z.B. „Can`t stop the feeling“ von Justin Timberlake, „Stitches“ von Shawn Mendes oder „Thinking out loud“ von Ed Sheeran, aber auch Popklassiker wie “Sweet Dreams” von Annie Lennox oder z.B. „you are the sunshine of my life“ von Stevie Wonder. Begleitet wird der Chor von “Pure Imagination”, der Band der Kreismusikschule Altenkirchen. Karten zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es in Weyerbusch bei Blumenhaus Au, Haarwerkstatt Müller und Friseur Henzel, im Biolandhof Schürdt, Westerwaldbank Altenkirchen und an der Abendkasse.