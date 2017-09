Veröffentlicht am 7. September 2017 von wwa

ERPEL – Betrieb der Personenfähre „Nixe“ auch im kommenden Jahr gesichert – Ein erfreuliches Verhandlungsergebnis konnte in den vergangenen Tagen im Erpeler Rathaus verkündet werden. „Dank eines Zuschusses von Seiten des Landkreises Neuwied kann der Betrieb der Personenfähre „Nixe“, die täglich zwischen Erpel und Remagen verkehrt, auch im Jahr 2018 weiter aufrecht erhalten werden“, verkündete Ortsbürgermeisterin Cilly Adenauer.

Bereits Anfang dieses Jahres drohte das Aus für die morgendlichen Fahrten zwischen Erpel und Remagen, da nach Mitteilung des Fährbetreibers seit längerem schon ein Defizit erwirtschaftet wird. Allerdings konnte die komplette Einstellung des Betriebes durch intensive Verhandlungen der beiden betroffenen Bürgermeister mit dem Fährbetreiber abgewendet werden. Heute verbindet die „Nixe“ montags bis freitags morgens mit jeweils zwei Fahrtenpaaren die beiden Rheingemeinden, während sie dann von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr wieder ihren regulären Fährbetrieb (nach Bedarf) aufnimmt.

„Mit dem Weiterbetrieb der morgendlichen zwei Fahrtenpaare steht sowohl für die Berufspendler wie auch für die Schüler eine schnelle Verbindung über den Rhein zu Verfügung“, freute sich der für den Schülerverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr zuständige 1. Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach. „Allerdings ist es für einen dauerhaften Weiterbetrieb der Fähre zwingend notwendig, dass die Nutzerzahlen in Zukunft nach oben gehen“, so Hallerbach weiter. Er appellierte daher an den Geschäftsführer der Fähr-GmbH, Udo Scholl, und den Verwaltungsratsvorsitzenden, Dr. Hans-Georg Faust, mit einem geeigneten Marketingkonzept um mehr Fahrgäste zu werben. Die Verhandlungsführer vereinbarten, dass die Nutzerzahlen im kommenden Jahr über einen längeren Zeitraum erfasst werden und spätestens im Herbst 2018 über die Zukunft der „Nixe“ weiter entschieden wird.

Foto: (v.l.): Cilly Adenauer/Ortsbürgermeisterin von Erpel, Achim Hallerbach/1. Kreisbeigeordneter, Udo Scholl/Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH, Dr. Hans-Georg Faust/Verwaltungsratsvorsitzender und Dr. Heinz Schmitz/Vertreter der VGV Unkel