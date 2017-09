Veröffentlicht am 10. September 2017 von wwa

HORHAUSEN – Henning Schmidtke: „Herzkasper – Zu blöd für Burnout“ – am 30. September in Horhausen – „Kultur im KDH“ präsentiert am Samstag, 30. September, ab 20:00 Uhr, Einlass bereits ab 19:00 Uhr, ein Musikkabarett vom Henning Schmidtke: „Herzkasper – Zu blöd für Burnout“ im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen. Noch nie hatten Menschen so viel Zeit wie heute und doch hetzen wir durch´s ganze Leben: zur Arbeit, zum Sport, zum Yoga. Unser Wappentier ist kein Adler, sondern der frühe Vogel, der den Wurm fängt. Oft rennt uns die Zeit davon. „Soll sie doch“, sagt Henning Schmidtke, „lassen wir ihr ruhig mal einen Vorsprung. Die wird sich noch umgucken!“

Henning Schmidtke macht sich lustig über den Hetzkasper in uns allen. Und erkundet in seinen Liedern auch die Geheimnisse der Zeit, die Vergänglichkeit unseres Daseins und das Gefühl von Ewigkeit. Dafür hat er einen ganz eigenen Stil ausdrucksstarker, komplexer Musik erschaffen, der eher jazzigen und klassischen Kompositionen ähnelt als der traditionellen Kabarett-Musik.

Doch die klassische Ausbildung am Klavier ist nur eine von vielen Stärken eines Künstlers, der eigentlich alles kann: Henning Schmidte startete seine Karriere in der Kabarett-Schmiede „Nightwash“ von Knacki Deuser; er ist Moderator des Comedy Punch Club in Solingen, Kabarettist für „Berlin PolitiX“ auf ZDFinfo, Produzent der erfolgreichen Hörspiel-Serie „Jimmy Böndchen“ und Texter und Komponist für das aktuelle Programm „Erregt!“ von Hennes Bender.

Tickets: VVK 15 Euro, AK 17 Euro, Vorverkauf in Horhausen: Spielwaren-Schreibwaren-Geschenke Faßbender. Veranstalter: Kultur-AG der OG Horhausen mit freundlicher Unterstützung der Westerwald Bank eG, LERN-Raum – Rita Dominack-Rumpf in Pleckhausen und der Initiative „Marktplatz Region Horhausen“. Info-Telefon: 02687-927927 www.horhausen.de