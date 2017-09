Landfrauen besiuchen Hoffest in Busenhausen

Veröffentlicht am 8. September 2017 von wwa

DIEPERZEN – Flechtkurs in Dieperzen – 12 kreative Landfrauen trafen sich in Iris`s Scheune in Dieperzen. Unter fachkundiger Leitung von Ute Weber aus Windeck wurden verschiedene Gartenstecker und Dekorationen für den Garten geflochten. Nach einem fröhlichen Nachmittag konnte jede Teilnehmerin ein individuell gefertigtes Exemplar mit nach Hause nehmen.

Änderung im Jahresprogramm: Die für Sonntag, 10. September, geplante Wanderung auf einer Teilstrecke der „alten Kohlstraße“ wird auf 2018 verschoben. Am Sonntag, 10. September findet ab 10:30 Uhr anlässlich des 26. Südwest Züchtertages ein großes Hoffest mit vielen Aktionen bei Familie Hüsch in Busenhausen, Feldstraße 7, statt.