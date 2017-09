Veröffentlicht am 13. September 2017 von wwa

BETZDORF/MAINZ – MdL Wäschenbach bietet eine Tagesfahrt in den Rheinland-Pfälzischen Landtag und zum SWR Funkhaus am 21. September an – Am 21. September startet am Busbahnhof Betzdorf um 07:45 Uhr erneut eine Tagesfahrt in die Landeshauptstadt Mainz. Auf dem Programm steht eine Führung durch das SWR-Funkhaus. Nach dem gemeinsamen Mittagessen findet ein Informationsgespräch mit dem Abgeordneten Michael Wäschenbach und der Besuch der Plenarsitzung statt. Anschließend bleibt noch Zeit für einen kurzen Bummel durch die Altstadt. Die Kosten für die Fahrt betragen 15 Euro. Anmelden im Wahlkreisbüro unter der Telefonnummer 02741 / 9365400 oder per Email: info@michael-waeschenbach.de.