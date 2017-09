Veröffentlicht am 12. September 2017 von wwa

NIEDERROSSBACH – Bauarbeiten in Niederroßbach – evm-Gruppe erneuert Stromleitungen – In den kommenden Wochen erneuert die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG (enm), die Netzgesellschaft in der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein AG (evm-Gruppe), die Stromleitungen in der Hessenstraße in Niederroßbach. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 18. September, und werden voraussichtlich bis November andauern.

Die Baumaßnahme betrifft in der Hessenstraße die Hausnummern 14 bis 38 und 27 bis 29. Da die Stromleitungen im Bürgersteig verlegt werden, ist dieser in der Zeit der Baumaßnahme nicht begehbar. Durch die Arbeiten muss eine Fahrbahn gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine Ampelschaltung geregelt. Die Zufahrt zu den betroffenen Grundstücken ist nur eingeschränkt möglich, durch eine Stahlplattenkonstruktion wird der Zugang aber gewährleistet.

Die Anwohner werden durch Wurfzettel und die Mitarbeiter der enm vor Ort informiert. „Wir bitten die Anwohner um Verständnis für die Einschränkungen des Verkehrs“, erläutert Klaus-Horst Schnorr, Leiter Netzservice der enm. „Die evm-Gruppe und ihre Dienstleister tun alles dafür, dass die Baumaßnahme schnellstmöglich und mit der erforderlichen Sorgfalt abgeschlossen werden kann.“ Mit der Baumaßnahme sichert die evm-Gruppe eine weiterhin zuverlässige Versorgung mit Strom. Für die Baumaßnahme vor Ort ist Johannes Merten, Baubeauftragter der enm, verantwortlich. Bei Fragen ist er unter der Telefonnummer 0261 2999-72141 erreichbar.