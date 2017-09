Veröffentlicht am 15. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/BONN – Theatergemeinde Bonn und Kreisvolkshochschule Altenkirchen setzen Kooperation fort – Neues Abonnement für 2017/18 – Seit 2009 arbeiten die Kreisvolkshochschule Altenkirchen und die Theatergemeinde Bonn zusammen, um das kulturelle Angebot für die Menschen in Kreis Altenkirchen zu erweitern. Die Theatergemeinde Bonn ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Erziehung und Wissenschaft, indem er in der Bevölkerung das Verständnis für alle Belange des künstlerischen und musischen Lebens, auch anderer Kulturen, weckt und fördert. Dies geschieht innerhalb des Vereins auf vielfältige Art und Weise, im Kreis Altenkirchen ist hierbei in erster Linie die Organisation von Theaterfahrten zu nennen. Diese Aufgabe wird bereits seit 1952 von ehrenamtlichen Gruppenleitern durchgeführt, zurzeit organisieren mehrere solcher Gruppenleiter pro Theaterspielzeit zehn Fahrten nach Bonn, Bad Godesberg und Neuwied.

Ab sofort steht für alle Interessenten wieder ein Abonnement zur Verfügung, dass zehn Aufführungen bis Juni 2018 umfasst. Zur Auswahl stehen Opern, Musicals und Theateraufführungen wie beispielsweise Opern von Verdi oder Mozart und Bizet sowie Schauspiele in den Kammerspielen Bad Godesberg – ergänzt wird das attraktive Angebot durch Fahrten zum Contra-Kreis-Theater nach Bonn und ins „Kleine Theater im Park“ nach Bad Godesberg und neuerdings ins Schlosstheater Neuwied. Für den Raum Wissen ist Helmut Jung. Telefon: 02742-3566, Ansprechpartner, für den Raum Hamm-Altenkirchen-Neitersen-Flammersfeld-Weyerbusch Norbert Grüttner, Telefon: 02682-6198 und für Hachenburg, Kroppach Gisela Baus, Telefon: 02688-685. Es wird in dieser Spielzeit mit zwei Bussen gefahren, die in verschiedenen Ortsgemeinden halten. So wird zum einen die Route mit Abfahrtsorten in Hachenburg, Bahnhof Ingelbach, Altenkirchen, Neitersen, Weyerbusch und Flammersfeld angeboten sowie von Wissen über Hamm, Etzbach, Eichelhardt, Mammelzen, Birnbach und Kircheib. Die Fahrten finden in der Regel montags bis freitags und in Ausnahmefällen auch mal am Sonntag statt. Für weitere Fragen und Auskunftswünsche stehen die genannten Gruppenleiter oder die Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Telefon: 02681-812211 gerne zur Verfügung. Weitere Infos findet man auch auf der Homepage der Kreisvolkshochschule Altenkirchen. Ab Januar 2018 steht dann auch wieder ein kostengünstiges Schnupper-Abo mit zwei, drei oder vier Vorstellungen zu Verfügung.

Foto: Die Komödie „Kunst“ von Yazmina Reza ist am Donnerstag, 28. September im Schauspiel Bonn das erste Ziel der Theaterfahrten