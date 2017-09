Veröffentlicht am 10. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schwimmkurs für Erwachsene in Altenkirchen Die Kreisvolkshochschule und die DLRG Altenkirchen bieten ab Montag, 16. Oktober im Altenkirchener Hallenbad einen Schwimmkurs für Erwachsene an. Dieser Kurs richtet sich an Erwachsene, die das Schwimmen nicht erlernt haben, es aber gerne noch nachholen möchten. Auch solche, die einmal schwimmen konnten, vielleicht aus der Übung sind oder Ängste entwickelt haben, sind in diesem Kurs gut aufgehoben. Der Kurs mit insgesamt zehn Terminen findet jeweils montags in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 60 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.