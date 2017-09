Neuwieder VdK-Ortsverbände gehen aufs Wasser

Veröffentlicht am 9. September 2017 von wwa

NEUWIED – Einladung der Neuwieder VdK-Ortsverbände zur traditionellen Schifffahrt auf dem Rhein – Am Sonntag, 17. September nach Königswinter – Dieses Jahr erstmalig an einem Sonntag! Der VdK will auch den berufstätigen Mitgliedern und Familien mit schulpflichtigen Kindern die Möglichkeit bieten, an der schönen Schiffstour in das Mittelrheintal nach Königswinter teilzunehmen. Kinder bis sechs Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei mit. Mit dem VdK einen besonderen Tag auf und am Rhein erleben. Es werden verschiedene Speisen zum Mittagessen auf dem Schiff angeboten.

Es besteht in Königswinter die Möglichkeit mit der Drachenfelsbahn den Mythos Drachenfels zu besuchen. Ebenso lädt die schöne Altstadt zum Verweilen ein. Wer möchte, kann sich die Zeit auch im SEA LIFE mit seinen einzigartigen Aquarien und den vielseitigen Meerestieren vertreiben.

Folgende Fahrzeiten sind am Sonntag, 17. September vorgesehen: Abfahrt 10:00 Uhr ab Neuwied, Anleger unter der Rheinbrücke, 10:30 Uhr ab Leutesdorf, besser geeignet für Rollstuhlfahrer. Ankunft gegen 18:30 Uhr an Leutesdorf, 19:00 Uhr an Neuwied.

Preise für die Schiffstour: 15 Euro für VdK Mitglieder, 18 Euro für Gäste, 9 Euro für Kinder sieben bis 16 Jahre, Kinder bis sechs Jahre sind kostenfrei. Auch Nichtmitglieder sind auf dem Ausflug ausdrücklich herzlich willkommen. Anmeldungen nehmen folgende Personen entgegen: Horst Ueding, Telefon: 02631-28939; Martina Jakoby, Telefon: 02631-896895 und Susanne Freund, Telefon: 02631-52385