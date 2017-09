Veröffentlicht am 7. September 2017 von wwa

HEIMBACH – WEIS – Kandidatentreff in Heimbach-Weis – Gute Gespräche und gegrillte Würste bei der CDU – „Jetzt geht’s um die Wurst“ lautete das Motto der CDU Heimbach-Weis/Block beim Dorffest in Heimbach-Weis. Im Innenhof der Hauptstraße 3 lud die Partei zum Treffen mit den Kandidaten und gegrillten Würsten. Dabei packten Bundestagskandidat Erwin Rüddel, Landratskandidat Achim Hallerbach und Oberbürgermeisterkandidat Jan Einig tatkräftig mit an.

Die Hauptstraße verwandelte sich zum traditionellen Dorffest in Heimbach-Weis zur Festmeile und so nutzen viele Gäste die Gelegenheit mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Einen Abstecher in den Hof direkt an der Weiser Kapelle war eine gelungene Abwechslung, denn im aufwendig geschmückten Hof konnte man sich in den Sitzgelegenheiten aus Stroh auch die Getränke vom benachbarten Gastwirt schmecken lassen. „In gemütlicher Atmosphäre macht der Kontakt zu den Menschen gleich noch mehr Freude“, waren sich Erwin Rüddel, Jan Einig und Achim Hallerbach einig. „Wir wollen ansprechbar sein und neue Anregungen für die politische Arbeit sammeln“, so OB-Kandidat Jan Einig, der auch die Organisatoren von „Wir für Heimbach-Weis“ für ihr Engagement lobte. „Das Zusammenspiel von Geschäftswelt und Vereinen geht beim Dorffest Hand in Hand und das Ergebnis ist ein Fest für die ganze Familie“, so Einig weiter.