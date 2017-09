Veröffentlicht am 10. September 2017 von wwa

NEUWIED – Julia Klöckner kommt am Donnerstag, 14. September nach Neuwied – Erwin Rüddel, Achim Hallerbach und Jan Einig freuen sich auf die CDU-Landesvorsitzende auf dem Luisenplatz – Bundestagsabgeordneter und Direktkandidat Erwin Rüddel, Landratskandidat Achim Hallerbach sowie Oberbürgermeisterkandidat Jan Einig begrüßen Julia Klöckner, MdL am Donnerstag, 14. September, ab 17:00 Uhr in Neuwied. Treffpunkt ist der Luisenplatz in der Neuwieder Innenstadt.

Die CDU-Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag ist gerne in Neuwied zu Gast und freut sich auf den Austausch mit den Bürger/innen im Herzen der Stadt Neuwied. Zu der öffentlichen Veranstaltung sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Es wird reichlich Gelegenheit geben, um mit den Kandidaten Erwin Rüddel, Achim Hallerbach und Jan Einig sowie mit Julia Klöckner direkt ins Gespräch zu kommen.

Foto: OB-Kandidat Jan Einig und Landeschefin Julia Klöckner stehen am Donnerstag, 14. September in Neuwied Rede und Antwort.