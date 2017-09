Veröffentlicht am 7. September 2017 von wwa

SELBACH-BRUNKEN – Schnupper-Probe für Musikinteressierte – Neuer Kurs der musikalischen Früherziehung. Zu einer Schnupper-Probe lädt der Musikverein Brunken für Sonntag, 17. September ab 11:00 Uhr ins Musikhaus Brunken, Selbach, Ortsteil Brunken, Hochstraße 13, ein. Das Jugendorchester und das große Orchester werden eine musikalische Kostprobe geben. Dabei sollen die einzelnen Orchesterinstrumente vorgestellt werden. Eingeladen sind alle, die Lust haben, im Musikverein Brunken zu musizieren und oder ein Blasinstrument zu erlernen. Eltern und Kindern können sich aktiv beteiligen, Fragen stellen und Instrumente ausprobieren.

Zudem soll im Herbst wieder ein neuer Kurs der musikalischen Früherziehung beim Musikverein Brunken stattfinden. Der Kurs richtet sich an Kinder ab dem fünften Lebensjahr und findet einmal wöchentlich unter Anleitung der erfahrenen Ausbilderin Mareen Hüsch im Musikhaus Brunken statt. Der Kurs ist so angelegt, dass er im Verlauf von zwei Jahren die Grundlagen für eine Ausbildung an einem Orchesterinstrument bildet. Interessierte Eltern und Kinder sind gleichfalls zur Schnupper-Probe eingeladen. Für Auskünfte steht der Vorsitzende Patrick Bell, Telefon: 0163-3747626, Email: „kontakt@musikverein-brunken.de, zur Verfügung. Weitere Informationen im Internet unter „www.musikverein-brunken.de“.