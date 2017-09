Dritte Jecke Schicht mit PAVEIER – BRINGS – HÄNNES – DJ STOCKi

Veröffentlicht am 7. September 2017 von wwa

WISSEN – Dritte Jecke Schicht am Freitag, 10. November im Kulturwerk Wissen mit PAVEIER – BRINGS – HÄNNES – DJ STOCKi – Am Freitag, 10. November öffnet das Kulturwerk Wissen wieder seine Türen für einen bombastischen Einstieg in die fünfte Jahreszeit. Auch für die 3. Jecke Schicht ist es den Katzwinkeler Ortsvereinen dank der Unterstützung von Christoph Düber (OKAY-Veranstaltungen) gelungen, echte kölsche Stars zu verpflichten.

PAVEIER gehören zu den beliebtesten Acts im Raum Köln. „Uns jeiht et joot“ war der vielbeachtete Session-Song 2014/15 und im Folgejahr landete die Band mit „Leev Marie“ einen Riesenhit im Karneval und katapultierte sich damit sogar mehrere Wochen in den bundesweiten Single-Charts. Die Band steht 350 Mal pro Jahr auf der Bühne, außerhalb der Karnevalssession gibt sie eigene Konzerte – die Bühne ist also ihr Zuhause. Die Paveier, ein Urgestein der kölschen Musikszene, präsentieren sich ihrem Publikum so jung und dynamisch wie nie zuvor. Absolut ein Highlight für alle Liebhaber der kölschen Musikszene.

Höhepunkt der Jecken Schicht wird sicherlich der Auftritt von BRINGS sein. Auch nach einem Vierteljahrhundert unermüdlicher Livepräsenz und Hits am laufenden Band ist bei dieser Kölner Institution nicht an Rost zu denken. Auch nach über 25 Jahren stehen im Hause BRINGS alle Zeichen auf Sturm. Die Band liebt ihre Fans und die Fans lieben sie. „Poppe, Kaate, Danze“, „Halleluja“ oder „Kölsche Jung“ sind aus dem Karneval nicht wegzudenken. BRINGS – einzigartige Live-Performance, geile Show – ein absolutes Muss für jeden Karnevalisten. Das Publikum wird restlos begeistert sein.

Die heimische Band HÄNNES begeistert seit mehr als fünf Jahren ihr Publikum mit kölschen Klassikern. Frech, live, leidenschaftlich und authentisch sorgen die sechs Musiker unter dem Motto „Kölsche Tön sin wunderschön“ für eine geile Partystimmung.

DJ Stocki präsentiert darüber hinaus in einer Warm-Up- / Middle- / und After- Show-Party die besten und angesagtesten Stimmungskracher. Stocki wird dem Publikum ordentlich einheizen. Ein grandioser Einstieg in die fünfte Jahreszeit ist garantiert – jetzt Ticket sichern. Die Schicht beginnt um 19:11 Uhr, Einlass ab 18:11 Uhr. Tickets gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, darunter der Buchladen Wissen sowie unter: www.kulturwerkwissen.eu