Veröffentlicht am 6. September 2017 von wwa

SEELBACH – Konrad Beikircher zu Gast im Roten Haus in Seelbach am Freitag, 13. Oktober, ab 20 Uhr. Das Lutherprogramm zum Lutherjahr – „500 Jahre falscher Glaube“. Konrad Beikircher ist der Rheinländer aus Südtirol. Im Oktober 2016 war er bereits im Roten Haus und es hat ihm gut gefallen und deshalb kommt er wieder. Sein Thema diesmal: „ Luther – 500 Jahre falscher Glaube“ Raus aus dem evangelischem Hamsterrad, rein in die Beschaulichkeit vom normalen Glauben! Das fängt bei der Beichte an und hört bei den Reliquien noch lange nicht auf. Wie wäre es wohl gewesen, wenn Luther seine Thesen im Rheinland angeschlagen hätte? Spannend und immer wieder lehrreich! Kartenreservierungen: Telefon: 02685-989273, Vorverkauf in Flammersfeld bei Musik Scharenberg