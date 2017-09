Heinz Ratz und Strom & Wasser in Altenkirchen

Veröffentlicht am 5. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Heinz Ratz und Strom & Wasser gastieren am Samstag, 09. September ab 20:00 Uhr in der Stadthalle Altenkirchen – Der Eintritt ist frei – Seit Jahren das Extremste, was man unter der Bezeichnung „Liedermacher“ finden kann, halten die Damen und Herren von Strom & Wasser nicht nur durch ihre brillante Musik, ihren hohen Gute-Laune Faktor und der wilden Mischung aus Politik, Party und anspruchsvollen Texten das Konzertpublikum im Bann – auch ihre politischen Aktionen sind spektakulär. 1.000 Kilometer sind sie für Obdachlose durch die Republik gelaufen, 800 Kilometer für den Artenschutz durch deutsche Flüsse geschwommen fast 7.000 Kilometer für Flüchtlinge durch die Lande geradelt um dann mit Weltklasse-Musikern auf Tour zu gehen, die in deutschen Flüchtlingslagern ohne Auftrittsmöglichkeiten leben. Mehr als 100.000 Euro Spenden für die Betroffenen konnten Heinz Ratz und seine Band dabei sammeln.

Nun feiert Strom & Wasser sein zwölfjähriges Bestehen und sie präsentieren sich angriffslustiger, spielfreudiger und bunter denn je: Skapunkpolka-Randfiguren-WalzerRock mit stark kabarettistischer Schlagseite. Ein unbedingtes Muß für jeden, der mehr als nur den üblichen Mainstream sucht. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Altenkirchen, gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Nähere Infos unter www.kultur-felsenkeller.de.