Veröffentlicht am 5. September 2017 von wwa

Ehemaliger Spielplatz im Asternweg in Freusburg soll nun Bauplatz werden Bereits das KOBRA-Beratungszentrum Aschaffenburg gelangte bei der Erstellung einer Spielstättenkonzeption für die Stadt Kirchen (Sieg) im Jahre 2011 zu der Erkenntnis, den Spielplatz im Asternweg in Freusburg in Gänze aufzugeben. Unter großer Beteiligung der Kinder wurden seinerzeit gemeinsam mit KOBRA die Spielplätze von ganz Kirchen begutachtet und die Lieblingsorte der Kleinen festgestellt. Auch flossen die Ergebnisse des Demografiekonzeptes in den Entscheidungsprozess mit ein. Das Beratungszentrum gab demzufolge in ihrem Abschlussbericht die Empfehlung an die Stadt Kirchen ab, neben zwei weiteren städtischen Spielplätzen (Baumschulweg und Goethestraße) auch den im Asternweg aufzulösen und die vorhandenen Spielgeräte auf stärker frequentierten Plätzen zu verwenden. Demzufolge beabsichtigt die Stadt Kirchen, den ehemaligen Spielplatz Asternweg nunmehr als Bauplatz zur Verfügung zu stellen und das 470 Quadratmeter große Grundstück zu veräußern. Aktuell läuft hierzu gerade das offizielle Ausschreibungsverfahren, welches noch bis zum 08. September andauern wird, zu welchem sich Kaufinteressenten auf den Internetseiten der Verbandsgemeinde Kirchen, www.kirchen-sieg.de unter „Aktuelles – Bauplätze – Stadt Kirchen“ entsprechend informieren und über die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, Klaus Otterbach, Lindenstraße 1, Telefon: 0 27 41 688-416, auch direkt ein entsprechendes Kaufangebot einreichen können.