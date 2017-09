Veröffentlicht am 7. September 2017 von wwa

NEUWIED – Das Selbstbewusstsein der Kinder soll wachsen – KiJub bietet wieder ein „Coolnesstraining“ in Feldkirchen an – Das städtische Kinder- und Jugendbüro veranstaltet für Grundschüler der zweiten und dritten Klassen am Samstag, 23., und Sonntag, 24. September, ein „Coolnesstraining“ für Anfänger und Wiedereinsteiger. Der Workshop umfasst insgesamt zehn Stunden und geht jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Neuwied-Feldkirchen über die Bühne. Geleitet wird das Training von einer Diplom-Sportlehrerin, die Coolnesstrainerin und zudem Lehrerin für traditionelles Karate-Do ist. Dank der Unterstützung durch das Land liegt der Teilnehmerbeitrag bei lediglich 20 Euro. Ziel des Trainings ist es, mit gezielten Übungen Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu stärken. Dies geschieht anhand verschiedener Selbstverteidigungstechniken. Die jungen Teilnehmer des Workshops lernen, konfrontativ und kreativ mit Gewalt umzugehen. Die Entwicklung sozialer Kompetenzen, das Erkennen eigener und fremder Grenzen, die Identitätsfindung sowie die Wahrnehmung eigener Fähigkeiten und Kräfte stehen im Mittelpunkt des Trainingskonzeptes.

Weitere Informationen und Anmeldung im Kinder- und Jugendbüro Neuwied, Telefon 02631 802 170, Email-Adresse kijub@neuwied.de