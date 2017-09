Polizei bittet um Hinweise auf Unfallverursacherin in Wissen

Veröffentlicht am 5. September 2017 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Rollerfahrer in Wissen – Eine bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Renault Clio befuhr am Donnerstagnachmittag, 31. August, gegen 15:00 Uhr mit ihrem PKW die Bröhltalstraße aus Richtung Seniorenheim und beabsichtigte nach links auf die Birkener Straße einzufahren. Beim Abbiegen beachtete sie allerdings nicht die Vorfahrt eines 15jährigen Rollerfahrers, der die Birkener Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden, bremste der 15jährige seinen Roller stark ab. Hierbei verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Durch den Sturz zog der 15jährige sich leichte Verletzungen zu. Zu einer Berührung mit dem PKW war es nicht gekommen. Dessen Fahrerin hielt an, stieg aus und entschuldigte sich bei dem Verletzten, stieg sie wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon ohne sich weiter um den verletzten Fahrer und den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Die Fahrerin des PKW wird als etwa 55jährige Frau mit dunkeln, lockigen schulterlangen Haaren beschrieben.

Wer Hinweise über die Verursacherin geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiwache Wissen, die unter der Rufnummer 02742-9350 erreichbar ist.