Veröffentlicht am 5. September 2017 von wwa

MARIENRACHDORF – Westerwald Bank verteilt Grundausstattung an Erstklässler in Marienrachdorf – I Dötzchen freuen sich über die Schulhefte – Eine Grundausstattung an Schulheften übergab die Westerwald Bank an die rund 28 Erstklässler der Grundschule Marienrachdorf. In Kooperation mit dem Lernmittelhilfe e.V. hat die Bank die Schulhefte-Aktion für die ABC Schützen zum wiederholten Male organisiert. Die Schule konnte im Vorfeld Farbe, Logo und Schriftzug festlegen. In diesem Jahr gab es zusätzlich die Möglichkeit, neben dem Standard-Layout, ein bei Kindern beliebtes Janosch-Motiv zu wählen.

Jugendberaterin Kim Hoffmann von der Westerwald Bank in Selters machte bei der Übergabe deutlich, dass die Bank seit vielen Jahren einen ihrer Förderschwertpunkte auf das Thema Bildung und Ausbildung legt. Das fängt schon bei den Kleinsten an. Die Schulleiterin Elke Ofterdinger bedankte sich herzlich für die Unterstützung. Die Grundschule Marienrachdorf ist seit diesem Jahr „Medienkompetenz-Schule“. Denn dieses wichtige Thema wurde zum Schuljahr 2017/2018 auch auf den Grundschulbereich ausgeweitet. Insgesamt übergab die Bank rund 12.000 Hefte an 43 Grundschulen.

Foto: (v.l.) Schulleiterin Elke Ofterdinger, Kim Hoffmann (Jugendberaterin Westerwald Bank) und die Kinder der ersten Klasse mit ihren Lehrern Frau Dymke und Herrn Schmitz