Veröffentlicht am 5. September 2017 von wwa

FLAMMERSFELD/PUDERBACH – 7. Brot- und Wurstwanderung in der Raiffeisen-Region am 28. Oktober – Vorverkauf am 01. September gestartet – Die Vorbereitungen für die siebte Brot- und Wurstwanderung in der Raiffeisen-Region durch den Westerwaldverein, Zweigverein Flammersfeld und die Verbandsgemeinden Puderbach laufen auf Hochtouren. Die circa 14 Kilometer lange Strecke führt von der Mehrzweckhalle Krunkel-Epgert zum Abschlusspunkt in der Mehrzweckhalle Urbach. An den drei Jausenstationen sowie am Ziel bieten Bäcker und Metzger wieder in der Heimat hergestellte Leckereien.

Jausenstation 1: Warme Fleeschkääs mit Brötchen

Landmetzgerei Hoffmann (Horhausen) u. Scheffels Frischbackstuben (Raubach)

Jausenstation 2: Linkenbacher Siedewurst (grob) mit Brot

Landmetzgerei Bein (Linkenbach) u. Scheffels Frischbackstuben (Raubach)

Jausenstation 3: Bratwurst / Rindswurst im Brötchen Brot

Landmetzgerei Born (Steimel) u. Scheffels Frischbackstuben (Raubach)

Ziel: Blechkuchen und Kaffee Brot Scheffels Frischbackstuben (Raubach).

An allen Stationen werden ebenfalls noch kühle Getränke angeboten. Aufgrund des großen Zuspruchs im Jahre 2015 gibt es in diesem Jahr erstmalig einen Vorverkauf. Dies hat den Vorteil für den Wanderer, dass die Verzehrkarten günstiger erworben werden können und den Vorteil für den Ausrichter, dass besser kalkuliert werden kann. Vorverkaufsstellen sind:

Scheffels Backwaren: Filiale 56316 Raubach, Brechhofer Straße 21, Filiale 56305 Puderbach, Im Bruch 1.

Landmetzgerei Born: Filiale 57614 Steimel, Lindenallee 1; Filiale 57610 Altenkirchen, Frankfurter Straße 4.

Landmetzgerei Bodo Bein: Filiale 56317 Urbach, Hauptstraße 9; Filiale 56269 Dierdorf, Obertorstraße 9.

Landmetzgerei Hoffmann: Filiale 56593 Horhausen, Landblum 1 (Edeka).

Westerwald Bank e.G.: 57632 Flammersfeld, Raiffeisenstraße 1.

Verbandsgemeinde 56305 Puderbach, Hauptstraße 13; Puderbach (Tourist-Info). Zusätzlich können Karten bei der Tourist-Information Puderbacher Land per Mail (touristik@puderbacher-land.de) angefordert werden. Nähere Informationen finden sich auf der Internetseite www-puderbacher-land.de. Weitere Informationen erhalten sie unter 02687/1468, Josef Rüth, WW-Verein – Zweigverein Flammersfeld oder 02684/858-112, Michael Führer, Tourist-Information Puderbacher Land.

Foto: Vertreter der teilnehmenden Bäcker und Metzger, des Westerwaldvereins Zweigverein Flammersfeld und des VVV Urbach sowie der VG Puderbach geben den Startschuss für den Vorverkauf.