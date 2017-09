A K T U E L L – Dachstuhlbrand in Rettersen – Hausherr verhindert größeren Brand

Veröffentlicht am 4. September 2017 von wwa

A K T U E L L – RETTERSEN – Dachstuhlbrand Sonntagnacht in Rettersen – Drei Löschzüge im Einsatz – Das Wochenende war Sonntagnacht, 03. September so gut wie gelaufen, auch für die Mitglieder der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Gegen 23:25 Uhr bemerken Retterser Bürger Brandgeruch und Rauchentwicklung an einem Gebäude. Sie informieren die Hausbewohner, die sich bereits zur Nachtruhe begeben hatten. Der Wohnungseigentümer sucht umgehend nach dem Brand und entdeckte durch ein Fenster Feuerschein. An der linken Giebelwand schlagen bereits Flammen aus dem First. Der Mann holt einen Gartenschlauch und bekämpft von dort aus die Flammen. Wie die Feuerwehr später bestätigt hatte er damit einen größeren Gebäudebrand verhindert. Zur Brandstelle rückten nach Alarmierung durch die Leitstelle Montabaur die Löschzüge Altenkirchen, Mehren und Weyerbusch an. Zudem die Polizei Altenkirchen und die DRK Bereitschaft mit zwei Fahrzeugen. Die Feuerwehr löscht das Feuer sowohl von außen als auch im Innenangriff unter Atemschutz. Die betroffene Familie verließ mit ihrem Schäferhund unverletzt das Gebäude. Mit der Wärmebildkamera sucht die Feuerwehr im Dachstuhl nach Glutnestern und wird fündig. Die Firstfette war bereits zu circa zwei Metern komplett verbrannt. Über den Korb der Drehleiter decken die Feuerwehrkräfte ein Teil des Daches ab um die Glutnester zu löschen. (wwa) Fotos: Wachow