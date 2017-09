Treffen der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland Westerwald-Altenkirche

Veröffentlicht am 5. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Treffen der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland Westerwald-Altenkirchen – Am Mittwoch, 06. September findet das Treffen der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Westerwald-Altenkirchen satt. Jürgen Greis, Apotheker von Weyerbusch, berichtet über Aktuelle Medikamente zur Behandlung der COPD und die korrekte Anwendung. Alle Betroffene und Angehörige sind herzlich eingeladen. Infomaterial wird zur Verfügung gestellt. Die Treffen finden immer am 1. Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr statt. Treffpunkt ist das Cafe Mocca, im Seniorenzentrum Altenkirchen Leuzbacher Weg 41, in Altenkirchen.

Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland Westerwald-Altenkirchen, Hans Werner Bork Telefon: 02292 6165, Email: h.w.bork@lungenemphysem-copd.de, Gerhard Krapp, Telefon: 02681 2251 Email: g.krapp@lunenemphysem-copd.de