Veröffentlicht am 4. September 2017 von wwa

WISSEN – Gerda Hasselfeldt gibt Erwin Rüddel Wahlkampfhilfe – Da kam schon so etwas wie „Bayerische Stimmung“ auf im Foyer des KulturWerk in Wissen, als Gerda Hasselfeldt, die Vorsitzende der CSU Landesgruppe und stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion, in der Siegstadt ankam, um den zur Wiederwahl antretenden und um die Erststimme kämpfenden CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel im Wahlkampf zu unterstützen. Die charismatische Politikerin bescheinigte dem Abgeordneten große Anerkennung im Bundestag. „Erwin Rüddel, der pflegepolitische Sprecher unserer Bundestagsfraktion, ist überaus fleißig. So hat er bei allen Pflegegesetzen maßgeblich mitgewirkt und seine Handschrift hinterlassen. Insbesondere ist es ihm beim Pflegeberuferformgesetz zu verdanken, dass weiterhin auch ‚Hauptschulabsolventen‘ in eine Pflegeausbildung eintreten können. Dann gibt es noch eine besonders positive Eigenschaft, die Erwin Rüddel auszeichnet: Er nimmt nicht zunächst sich selbst, sondern sein politisches Arbeiten und Wirken für die Belange im Wahlkreis wichtig. Und gerade auch deshalb ist Erwin Rüddel wichtig“, betonte die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Dachau/Fürstenfeldbruck. Gleichzeitig merkte sie an, dass die unionsgeführte Koalition Deutschland deutlich nach vorne gebracht hat. Klare Worte auch zu Sicherheit, der Bekämpfung von Fluchtursachen und dem Leben auf dem Land. Gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land seien das Ziel.

Foto: (v.l.) Torsten Löhr (Bürgermeisterkandidat VG Altenkirchen, Gerda Hasselfeldt, Erwin Rüddel und Jessica Weller (Frauen Union). Foto: Reinhard Vanderfuhr/Büro Rüddel