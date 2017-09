Veröffentlicht am 3. September 2017 von wwa

PUDERBACH/AALBORG-DÄNEMARK – KSC Karate Team mit fünf Medaillen in Dänemark – Beim Internationalen Sports Karate Camp in Dänemark gab es fünf Mal Edelmetall. Das Internationale Sports Karate Camp ist eines der bedeutendsten Zusammentreffen der nordischen Länder. Unter anderem waren Top Athleten aus Deutschland, Norwegen, Island, Belgien, Niederlande und weitere am Start. Für die Mannschaft des KSC Karate Team konnte es kaum erfolgreicher laufen. Alle sechs Starter konnten sich bis in die Finalrunden der letzten vier Vorkämpfen. Das Ergebnis war danach sehr beeindruckend.

Platz 1 für Esther Eckstein (U14), Platz 2 für Maya Klee (U16) und Priti Pelia (U18), die Plätze 3 für Denis Jankowski (U14) und Samira Mujezinovic (I16). Dazu noch Melina Gelhausen mit Platz 4 (U16). Der Schwerpunkt dieses Events liegt bei den Klassen U14, U16 und U18, und genau dort konnten alle Starter aus dem Westerwald eine bemerkenswerte Leistung abrufen.

Foto: Esther Ecksten (m.) nach dem Sieg in der Klasse Mädchen U14