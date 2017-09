Veröffentlicht am 8. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Stricken für Anfänger – ein Freizeitvergnügen, das immer mehr begeistert – Am Dienstag, 12. September bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen Strickkurs für Einsteiger an. Handarbeiten feiern eine bunte Renaissance und das Stricken ist dabei eine der hippsten Techniken. Mit nur wenigen Grundkenntnissen sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt und wie von selbst entstehen kreative Stücke, denn es bietet jede Menge an kreativem Freiraum und beansprucht nicht die ganze Konzentration.

In diesem Kurs unter Leitung von Carina Löhr mit insgesamt drei Terminen jeweils dienstags in der Zeit von 18:30 bis 20:00 Uhr im Gebäude der Kreisvolkshochschule, Rathausstraße 12, oberhalb der Kfz-Zulassungsstelle, erlernen Anfänger die Grundlagen des Strickens. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81 2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.