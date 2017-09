Veröffentlicht am 3. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/ALSDORF – Neues Musikangebot vor Ort geschaffen – Kooperation zwischen Alsdorfer Kindertagesstätten und Kreismusikschule – Mit dem MUSIMO-Mobil der Kreismusikschule brausen diese Kinder ab sofort auch am Standort Alsdorf durch die Welt der Musik: Die Kreismusikschule Altenkirchen bietet ab diesem Schuljahr in Kooperation mit den Kindertagesstätten „Hand in Hand“ der Lebenshilfe und dem Kommunalen Kindergarten „Haus Sonnenschein“ auch am Standort Alsdorf einen Kurs Musikalische Früherziehung an. Die Zusammenarbeit entstand auf den Wunsch der Eltern, den die Verantwortlichen der drei Einrichtungen gerne umgesetzt haben.

Mit Christina Haubrich lenkt eine erfahrene Lehrkraft der Kreismusikschule die Gruppe in Alsdorf, so wie sie es auch schon seit vielen Jahren am Standort Betzdorf-Kirchen auf dem Molzberg mit allen anderen elementaren Musikkursen macht.

Die beiden Kitaleiterinnen Marina Höfer (Hand in Hand) und Bettina Stangier (Haus Sonnenschein) sowie Stefanie Neuhoff (Kreismusikschule) kamen jetzt zu Besuch um selbst eine der ersten Fahrten mit den Kindern und dem Musimo-Mobil zu erleben. Der neue Kurs findet nun wöchentlich während der Kindergartenzeit im angrenzenden Pfarrsaal der Kath. Pfarrgemeinde statt, den die Gemeinde dafür zur Verfügung stellt. Der Kurs ist auf zwei Jahre konzipiert und vermittelt neben Instrumentenkunde und Musik mit allen Sinnen auch einen Einstieg mit der Blockflöte im zweiten Kursjahr. Die Kreismusikschule hat ihren neuen Standort gut mit kindgerechten Instrumenten ausgestattet.

Wer auch Interesse an einer ähnlichen Kooperation hat, kann sich gerne bei der Kreismusikschule melden, Ansprechpartnerin Stefanie Neuhoff, Telefon 0 26 81 81 22 61, stefanie.neuhoff@kreis-ak.de.

Foto: Neuerdings braust das Musimo-Mobil der Kreismusikschule Altenkirchen auch in Alsdorf dank der Kooperation mit den beiden Kindertagesstätten „Hand in Hand“ und „ Haus Sonnenschein“. Kursleiterin Christina Haubrich (l.), und die beiden Kita-Leiterinnen Marina Höfer (m.) und Bettina Stangier (r.) freuen sich, dass viele Eltern das neue Angebot nutzen.