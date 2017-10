Veröffentlicht am 24. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Musical Saturday Night Fever in Altenkirchen – Erneut wird die Stadthalle am 25. November um 20:00 Uhr beben. Mit dem Musical Saturday Night Fever hält ein Spektakel in Altenkirchen Einzug, das in der Musicalwelt seinesgleichen suchen muss. Das Musical von Robert Stigwood & Bill Oakes wird in der neuen Version von Ryan Mc Bryde und der Musik der Bee Gees gezeigt.

Eine große Liveband mit großem Tanzensemble bringt all die wunderbaren Hits der Zeit auf die Bühne und sorgt für ein Musical der besonderen Art. Alle Songs sind in englischer Sprache, die Dialoge in Deutsch.

Tickets erhalten Sie im Kulturbüro Tel.: 02681 7118 bei allen bekannten Vorverkaufstellen und im Internet unter www.kultur-felsenkeller.de