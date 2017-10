Oldie Band „Tremeloes“ im November in Altenkirchen

Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Oldie Band „Tremeloes“ in Altenkirchen – Samstag, 4. November ab 20:00 Uhr verwandelt sich die Kundenhalle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen, in eine brodelnde Konzertarena. In Anbindung mit den großartigen „Oldie Konzerten“ der Vergangenheit, ist es gelungen die Tremeloes live & original von England nach Altenkirchen zu holen. Die beiden original Sänger Len „Chip“ Hawkes und Dave Munden, die alle Hits der Tremeloes sangen, sind wieder unterwegs, mit nicht weniger Erfolg als damals und ausverkauften Konzerten auf der ganzen Welt. Bei der Show stehen Chip and Dave erneut zusammen auf der Bühne, die alle großen Hits wie „Here Comes My Baby“, „Even The Bad Times Are Good“, und natürlch ihre größten Singles „Silence Is Golden“, “ (Call Me) Number One „, „Suddenly You Love Me“, und viele viele mehr sangen. Mit auf Tour bei den Tremeloes ist die ebenfalls bekannte Band VANITY FARE, die auch das musikalische Backup macht. Vanity Fare’s Hits enthalten „Early In The Morning“, ihre Nr. 1 „Hitchin A Ride „und viele mehr. Ein toller Abend der Nostalgie, der Sie zurück in die swingenden 60er Jahre bringt. Im Anschluss wird die Band Copynight für eine riesige Party sorgen. Die sechs Musiker spielen ausschließlich Songs, die von Frauen gesungen wurden.

Tickets erhalten Sie im Kulturbüro Tel.: 02681 7118 bei allen bekannten Vorverkaufstellen und im Internet unter www.kultur-felsenkeller.de