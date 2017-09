Tina Turner Show in der Stadthalle Altenkirchen

Veröffentlicht am 4. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herbst-Winter Kultursaison der Felsenkeller Kultur bringt große Konzerte mit Tina Turner Show und Saturday Night Fever in die Stadthalle Altenkirchen. Die englische Band The Tremeloes in der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen Mit einem echten Musikkracher beginnt die Herbst Winter Saison des Kulturbüros Haus Felsenkeller e.V. am Freitag, 8. September um 20:00 Uhr in der Stadthalle Altenkirchen. Mit der Show „The Soul of Tina“, wird das Publikum mit auf eine beeindruckende Reise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte der großen Tina Turner genommen. Tess D. Smith von den Philippinen, konnte schon im Spiegelzelt 2016 ihre Stimmgewalt unter Beweis stellen. Sie erinnert nicht nur im Aussehen an die junge Turner, vielmehr holt sie das Original mit großer Bühnenpräsenz zurück auf die Bühne. Zusammen mit sechs hochkarätigen Musikern, zwei Backing Vocals und vier Tänzerinnen, erleben die Zuschauer eine exzellente Musikshow. D. Smith, mit ihrem unbändigem Temperament und Reibeisenstimme, stand schon mit Janet Jackson, Xavier Naidoo und Uwe Ochsenknecht auf der Bühne.

Tickets erhalten Sie im Kulturbüro Tel.: 02681 7118 bei allen bekannten Vorverkaufstellen und im Internet unter www.kultur-felsenkeller.de