Bombenentschärfung in Koblenz

Veröffentlicht am 1. September 2017 von wwa

KOBLENZ – Bombenentschärfung: Busbetrieb zieht um – evm-Gruppe in Bereitschaft – Linien der evm Verkehrs GmbH werden umgeleitet – Evakuierungsbusse stehen bereit – Bei der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe) laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe am kommenden Samstag, 2. September. Schließlich liegt der Unternehmensstandort an der Schützenstraße im Evakuierungsgebiet. Dort befindet sich auch der Betriebshof der evm Verkehrs GmbH mitsamt der Verkehrsleitstelle.

„Unser Verkehrsbetrieb muss den Bereich mit allen Bussen, die an diesem Tag im Einsatz sind, verlassen. Auch die Kollegen unserer Netzgesellschaft können ihren regulären Arbeitsplatz an diesem Tag nicht ansteuern“, erklärt Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm-Gruppe. Sie werden daher den Standort Ludwig-Erhard-Straße nutzen, an dem die Hauptverwaltung der evm ihren Sitz hat. Eine spezielle Eingreiftruppe der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG, der Netzgesellschaft in der evm-Gruppe, wird am Samstag dem Entschärfungsteam zur Seite stehen und die Strom-, Erdgas- und Trinkwasserleitungen überwachen. Dies erfolgt von der Ludwig-Erhard-Straße aus. Auch der Verkehrsbetrieb zieht mit seinen Bussen und der Verkehrsleitstelle von seinem Standort in der Schützenstraße in die Ludwig-Erhard-Straße. „Der Busverkehr wird dann von dort geregelt, die Kollegen bereiten seit Bekanntwerden des Bombenfunds alles professionell vor“, berichtet der Pressesprecher. „In solchen Situationen ist es ein großer Vorteil, dass wir als Unternehmensgruppe über mehrere Standorte verfügen und auch einmal kurzfristig ausweichen können“, erklärt Peerenboom.

Neben dem Umzug selbst muss auch der Linienplan an den Evakuierungsradius angepasst und der Einsatz von Evakuierungsbussen koordiniert werden. So hilft die evm Verkehrs GmbH mit ihren Bussen dabei, die beiden Altenheime zu evakuieren, und stellt spezielle Busse zur Verfügung, die von betroffenen Bürgern kostenfrei genutzt werden können. Betroffen von Umleitungen oder Verkürzungen sind die Buslinien, die durch die Bereiche Karthause, Goldgrube, Hauptbahnhof und südlicher Vorstadt.

Linie 1: Moselweiß/Goldgrube – Altstadt

Die Busse der Linie 1 fahren ab 11 Uhr von der Altstadt – Zentralplatz/Forum (Clemensstr.) über die Viktoriastraße – Friedrich-Ebert-Ring zur Haltestelle „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center (Hohenfelder Straße)“. Die Haltestellen ab „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“ über Hauptbahnhof, Goldgrube bis zur „BBS Beatusstraße“ können nicht angefahren werden.

Linie 2/12: Karthause – KO-Zentrum – Neuendorf/Wallersheim

Die Busse der Linie 2/12 fahren ab 11 Uhr von Wallersheim kommend bis zum Zentralplatz/Forum. Die Haltestellen ab Zentralplatz/Forum zur Karthause können nicht bedient werden.

Linie 3/13: Güls/Bisholder – KO-Zentrum

Die Busse der Linie 3/13 fahren ab 11 Uhr von Güls kommend nur noch bis „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“. Die Haltestellen „Roonstraße“ und „Hauptbahnhof“ können nicht angefahren werden.

Linie 4: KO-Zentrum – Mittelweiden – Globus

Die Busse der Linie 4 werden nicht beeinträchtigt.

Linie 5: Oberwerth – Zentrum – Uni Metternich

Die Busse der Linie 5 fahren ab 11 Uhr von der Haltestelle „Uni-Metternich“ nur noch bis zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum“. Die Haltestellen in Richtung Hauptbahnhof und Südliche Vorstadt werden nicht bedient.

Linie 15: Metternich Bienenstück – Zentrum

Die Wagen der Linie 15 sind nicht betroffen.

Linie 6/16: Moselweiß – Zentrum – Horchheimer Höhe

Die Busse der Linie 6/16 werden nicht beeinträchtigt.

Linie 7: Vallendar – Höhr-Grenzhausen

Die Busse der Linie 7 sind nicht betroffen.

Linien 8, 9, 10: KO-Zentrum – Bendorf, Urbar, Vallendar, Arenberg und Arzheim

Die Busse der Linien 8, 9 und 10 fahren ab 11 Uhr von Ehrenbreitstein kommend bis zur Haltestelle „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“. Die Haltestellen „Roonstraße“ und „Hauptbahnhof“ können nicht angefahren werden.

Linie 20: Rübenach – Metternich – Rauental – KO-Zentrum

Die Linie wird samstags nicht bedient.

Linie 301 (KVG): Koblenz – Burgen

Die Busse der Linie 301 fahren ab 11 Uhr von Burgen kommend nur noch bis „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“. Die Haltestellen „Roonstraße“ und „Hauptbahnhof“ können nicht angefahren werden.

Evakuierungsbusse: Es werden von 11:00 bis 13:00 Uhr folgende Evakuierungsbusse im 20-Minuten-Takt eingesetzt: Von der Karthause: Berliner Ring – ab Haltestelle „Meißener Str.“ – über „Am Flugfeld“ – „Friedhofskapelle“ zur Sporthalle Karthause (Haltestelle „Hochschule/Schulzentrum“).

Es werden folgende Haltestellen angefahren: „Meißener Str.“, „Greifswalder Str.“, „Cottbuser Str.“, „Am Flugfeld“, „Kuckucksweg“, „Am Vogelschutzpark“, „Friedhofskapelle“, „Friedhof Süd“, „Hochschule/Schulzentrum“.

Berliner Ring – ab Haltestelle „Meißener Str.“ – über Bundesarchiv – Löwentor bis zur Sporthalle Karthause (Haltestelle „Hochschule/Schulzentrum“)

Es werden folgende Haltestellen angefahren: „Meißener Str.“, „Greifswalder Str.“, „Magdeburger Str.“, „Bundesarchiv“, „Zeisigstr.“, „Zeppelinstr.“, „Am Falkenhorst“, „Löwentor“, „Hochschule/Schulzentrum“.

Vom Koblenzer Zentrum: Haltestelle „Zentralplatz/Forum (Bussteig D)“ über die Hohenzollernstraße, und den Hauptbahnhof bis zur Sporthalle Karthause (Haltestelle „Hochschule/Schulzentrum“).

Es werden folgende Haltestellen angefahren: „Zentralplatz/Forum (Bussteig D)“, „Christuskirche“, „Hauptbahnhof (Bussteig A)“, „Sachsenstr.“, „Schenkendorfplatz“, „Anschützstr.“, „Schützenhof“, „Hochschule/Schulzentrum“.