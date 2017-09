Mobilheimpark Mittelhof feiert neuntes Schützenfest

Veröffentlicht am 1. September 2017 von wwa

MITTELHOF – Die Bewohner des Mobilheimparks Mittelhof feierten ihr schon neuntes Schützenfest. Zu Beginn wurde nicht etwa konventionell mit dem Kleinkalibergewehr auf einen hölzernen Vogel geschossen; Ziel war vielmehr eine Torwand und als „Geschoss“ diente ein ganz normaler Ball. Von den elf Teilnehmern konnten sich vier für ein spannendes Stechen qualifizieren. Sieger wurde schließlich Herbert Böhner und dies schon zum vierten Mal. Die hochoffizielle Krönung nahm Uwe Schernus vor, selbst König des Jahres 2011. Die frischgebackene Majestät zeigte sich nach dem Umhängen der Königskette hocherfreut und nahm die Huldigung seiner Untertanen gelassen entgegen.

Es folgte ein Rundgang durch den gesamten Park. Herbert selbst wurde diesmal in einem Rollstuhl kutschiert, jeder was ihm zusteht! Die Musikanlage führte man in einem Bollerwagen mit. An rund zehn Stationen warteten schon einzelne Familien und Gruppen auf den fröhlichen Umzug und überall hatte man kleine Leckereien und Getränke vorbereitet. Maria Kricks beispielsweise, die Schützenkönigin von 2010, offerierte selbstgemachte Reibekuchen. Aber auch Käsehäppchen, Frikadellen und Likör aus eigener Herstellung fanden großen Anklang bei den Umzüglern.

Unterwegs durfte dann Maria Kricks Platz in dem Rollstuhl nehmen, ein Schützenkönig ist eben auch Gentleman. Selbst ein kräftiger Regenschauer tat der guten Laune keinen Abbruch. Natürlich bedankte man sich bei allen Spendern für die freundliche Beköstigung. Uwe Schernus gab lautstark ein dreifaches „Gut Schuss“ vor und alle stimmten ein. Empfangen worden sind die Schützenfestler unter anderem von den Familien Pollaufzach, Waldmann, Hommes, Hermann, Frowein, Bollig, Scheder, Bertram und Gottstein. Ein Dank ging noch an Uwe Schernus, der sich an maßgeblicher Stelle um die Organisation gekümmert hat. Im August 2018 will man im Mobilheimpark das zehnte Schützenfest der etwas anderen Art feiern. Schon jetzt bittet man um eine rege Teilnahme.