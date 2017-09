Veröffentlicht am 2. September 2017 von wwa

NEUWIED – Germania-Spielplatz wird zum Treffpunkt der Nationen – Während sich die einen beim ersten Raiffeisen-Triathlon im sportlichen Wettkampf maßen, kamen die anderen im nahe an der Strecke gelegenen Germania-Spielplatz zusammen, um sich beim Begegnungsfest besser kennenzulernen. Angesprochen waren vor allem die Bewohner der südöstlichen Innenstadt. Eingeladen hatten die Mitmach-Gruppe, die sich im Rahmen der „Sozialen Stadt“ zusammengefunden hat, das Quartiermanagement und die Kita Rheintalwiese, die IGMG Fatih Moschee Neuwied unterstützte die Organisatoren. Viele Bürger verschiedenster Nationen folgten der Einladung, um in entspannter Atmosphäre mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Die verschiedenen Grillstationen waren ständig umlagert und leckere Salate wurden an den Tischen herumgereicht. Natürlich kamen auch die Kinder auf ihre Kosten: Sie tobten über das schöne Spielplatzgelände am Sandkauler Weg und nutzten begeistert die zahlreichen Angebote wie Hüpfburg, Malstand, Schminkecke und Spielekiste.