ALTENKIRCHEN – Sprachen bei der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen lernen – Von Arabisch bis Chinesisch – Der berufliche und private Alltag wird immer internationaler. Sprachen lernen erweitert den Horizont, fördert das berufliche Weiterkommen, eröffnet die Möglichkeit neuer Kontakte, trainiert das Gehirn und kann schließlich auch Spaß machen! Die Sprachkursangebote der Kreisvolkshochschule bieten Interessenten die Möglichkeit, fremde Sprachen neu zu erlernen, vorhandene Kenntnisse zu verbessern und einen kleinen Einblick in verschiedene Kulturen zu bekommen. So bietet die Kreisvolkshochschule kreisweit vierzehn verschiedene Sprachen in bis zu 60 Sprachkursen in unterschiedlichen Kursniveaus an.

Mit Beginn des neuen Semesters starten in Altenkirchen zahlreiche Einsteigerkurse:

Niederländisch: Mittwoch,13. September, 18.30 bis 20 Uhr – 12 Termine. Hilde Pfau – 60 Euro

Schwedisch: Montag, 18. September, 18 bis 19.30 Uhr – 12 Termine. Björn Brühan – 60 Euro

Italienisch: Dienstag, 19. September, 19 bis 20.30 Uhr – 12 Termine. Bernd Müllers – 60 Euro

Französisch: Mittwoch, 20. September, 18.30 bis 20 Uhr – 12 Termine. Elke Orthey – 60 Euro

Chinesisch: Freitag, 22. September, 18 bis 19.30 Uhr – 12 Termine. Mei Wang – 60 Euro

Englisch: Dienstag, 26. September, 11 bis 12.30 Uhr – 12 Termine. Irene Gagelmann – 60 Euro

Russisch: Montag, 16. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr – 12 Termine. Tatjana Kuhfeld – 60 Euro

Polnisch: Dienstag, 17. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr – 12 Termine. Dr. Georg Friesdorf – 60 Euro

Spanisch: Mittwoch, 18. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr – 12 Termine. Maria de Schneider – 60 Euro

Japanisch: Samstag, 21. Oktober, 15 bis 17.15 Uhr – 6 Termine. Hisashi Shigenobu – 45 Euro

Arabisch: Donnerstag, 26. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr – 12 Termine. Amin Abu-Sukur – 60 Euro

Kroatisch: Freitag, 27. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr – 12 Termine. Sofija Nicolic – 60 Euro

Deutsch: jeweils montags, mittwochs und freitags, 9.30 bis 12.30 Uhr. Inge Heidecker und Hans-Peter Erll – laufender Kurs, Quereinstieg möglich.

Für alldiejenigen, die bereits Vorkenntnisse mitbringen, werden weitere Kurse angeboten, nähere Informationen hierzu oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.