Veröffentlicht am 6. September 2017 von wwa

NEUWIED – Seniorenbeirat lernt Landesmusikakademie kennen – Interessierte können auch Abschlusskonzert besuchen – Musik verbindet die Menschen: Vom 10. bis 15. September finden die 2. Neuwieder Chor(leiter)tage mit Professor Morten Schuldt-Jensen in der Landesmusikakademie in Engers statt. Der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied möchte diese anspruchsvolle kulturelle Einrichtung näher kennenlernen und eröffnet allen interessierten Senioren daher die Möglichkeit, am Freitag, 15. September, sich einer Führung durch die Musikakademie anzuschließen. Treffpunkt ist um 18:00 Uhr in Engers, Am Heinrichhaus 2. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken erfolgen interessante Informationen über die Landesakademie während einer Führung durch die Einrichtung. Den Höhepunkt der Chor(leiter)tage bildet ein Abschlusskonzert in der benachbarten Pfarrkirche St. Martin. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, um 19:30 Uhr kostenlos an diesem Konzert teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.