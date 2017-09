Veröffentlicht am 8. September 2017 von wwa

NIEDERBIEBER/TORNEY – Kreativangebot in den Spieletreffs Niederbieber und Torney – Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied macht an jeweils einem Termin seiner regelmäßigen Spieletreffs in Niederbieber und Torney ein besonderes Angebot: Mitte September steht das Gestalten von Windlichtern auf dem Programm. Dazu treffen sich Grundschüler aus Niederbieber am Dienstag, 12. September, von 15:00 bis 17:00 Uhr in der Grundschule an der Wied; zwei Tage später, am Donnerstag, 14. September, kommen im Torneyer Bürgerhaus Sechs- bis Zwölfjährige von 16:30 bis 18:00 Uhr zusammen, um zu basteln. Die Aktion ist kostenfrei. Interessierte sollten nach Möglichkeit ein leeres Glas mitbringen, das sie frei gestalten können. Die Spieletreffs sind ein wöchentliches Angebot des Kinder- und Jugendbüros, eine Anmeldung ist nicht nötig. Zudem können die Kinder kommen und gehen, wann sie wollen.