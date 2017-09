82jähriger Autofahrer bei Auffahrunfall auf der B 62 verletzt

Veröffentlicht am 1. September 2017 von wwa

FREUSBURG – Verkehrsunfall auf der B 62 – Ein 82jähriger Autofahrer wurde bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen, 30. April, gegen 07:10 Uhr zwischen Kirchen-Freusburg und Mudersbach verletzt. Auf dem Streckenabschnitt werden Bauarbeiten durchgeführt und die Fahrbahndecke teilweise erneuert. Ein 51jähriger Autofahrer hatte die Bundesstraße 62 von Kirchen kommend in Richtung Mudersbach befahren und an einer Fräskante der Fahrbahnoberfläche seinen Wagen abgebremst. Der nachfolgende 82jährige Fahrer konnte seinen Wagen ebenfalls noch rechtzeitig verzögern. Ein 25jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug des 82jährigen von der Fahrbahn auf ein angrenzendes Feld geschoben. Der 82jährige wurde durch den Aufprall verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 12.500 Euro.