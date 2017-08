20jährige Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Veröffentlicht am 31. August 2017 von wwa

NEUWIED – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Neuwied schwer verletzt – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend, 29. August, gegen 17:27 Uhr in der Neuwieder Innenstadt. Eine 20 jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Bismarckstraße vom Moltkeplatz kommend und wollte an der Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Sie übersah jedoch einen die Bismarckstraße in entgegengesetzte Richtung fahrenden Motorradfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den heftigen Aufprall wurde der Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam circa 20 Meter weiter am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zum Liegen. Der bewusstlose Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr, so die Polizei, besteht nicht. Die Unfallverursacherin blieb bei der Kollision unverletzt. Zur qualifizierten Unfallaufnahme wurde unter anderem auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Quelle: Polizei