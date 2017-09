Veröffentlicht am 3. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Informationsabend zur Bundestagswahl im Pfarrsaal in Altenkirchen – Am Donnerstag, 7. September, um 19:00 Uhr lädt die kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus und Joseph Altenkirchen in Zusammenarbeit mit evangelischen Christen in den Pfarrsaal, Rathausstr. 9 in Altenkirchen, zu einem Informationsabend zur Bundestagswahl ein.

Unter dem Titel „Christen/innen fragen – Politiker/innen antworten“ sollen die Bundestagskandidaten/innen der sechs Parteien, denen Chancen auf den Einzug in den Bundestag eingeräumt werden, zu Themen befragt werden, die den Christen besonders am Herzen liegen. Ihre Teilnahme zugesagt haben Erwin Rüddel (CDU), Martin Diedenhofen (SPD), Anna Neuhof (Bündnis 90/Die Grünen), Sandra Weeser (FDP), Jochen Bülow (Die Linke) und Andreas Bleck (AfD).

Die Moderation liegt in den Händen von Werner Christian Jung und Doris Nolden. Anschließend an die Fragerunden ist das Publikum eingeladen, sich selbst an der Diskussion mit den anwesenden Politiker/innen zu beteiligen.