NEUWIED – Made in Germany verbindet erfolgreich High-Tech und Traditionsbewusstsein – Auf Einladung Erwin Rüddels besuchte taiwanesische Delegation den Kreis – Eine taiwanesische Delegation unter Leitung des Repräsentanten und Botschafters in Berlin, Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, besuchte auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, den Landkreis Neuwied. Dabei stand seitens der Gäste aus Fernost besonderes Interesse an der Kontaktaufnahme zu aus dem Kreis Neuwied heraus operierenden Firmen.

Auf Vermittlung des Bundestagsabgeordneten standen die Unternehmen Lohmann & Rauscher, Birkenstock sowie M. + C. Schiffer für informative Gespräche und Firmenbesichtigungen bereit. Dabei wurde der Delegation von den „Hidden Champions“ der Region ein umfassender Einblick gewährt. Daraus, so waren sich alle Beteiligten einig, sollten sich weitere Kontakte für eine potentiell wirtschaftliche Kooperation ergeben.

Da sich Erwin Rüddel und der taiwanesische Botschafter aus zahlreichen Kontakten und Gesprächen in Berlin kennen, hatte der heimische Abgeordnete gerne die Funktion des „Brückenbauers“ zwischen der Region Westerwald und Taiwan übernommen. „Denn gerade in meinem Wahlkreis gibt es zahlreiche Firmen mit Weltklasse Know-how und dazu gehören insbesondere auch die drei genannten Firmen im Landkreis Neuwied“, so Rüddel.

Der Firmensitz und das Logistikzentrum von Birkenstock begeisterte die Delegation umso mehr, als dass die Schuhe des Unternehmens zu den gefragtesten in Taiwan gehören. Der Besuch bei M. + C. Schiffer, einem der weltgrößten Zahnbürstenhersteller, zeigte eindrucksvoll, wie im Kreis Neuwied auf höchstem technischen Niveau gearbeitet und produziert wird. Bei Lohmann Rauscher, dem Hersteller von Wundversorgungsmitteln, wurden insbesondere auch pflege- und gesundheitspolitische Themen der beiden Nationen Deutschland und Taiwan erörtert.

Prof. Dr. Shieh resümierte zum Abschied begeistert, dass ihm nicht bewusst war, was für ein wirtschaftliches Potential in Verbindung von Innovation und Naturverbundenheit im Landkreis Neuwied vorhanden ist. Alle Beteiligten freuten sich über eine gelungene und produktive Rundreise mit Potential für die Zukunft. „Taiwan ist eine der stärksten Demokratien im asiatischen Raum und ein Land mit enormer Wirtschaftskraft“, bekräftigte Erwin Rüddel.

Foto: Die bei Birkenstock entstandene Aufnahme zeigt (v.l.): Stellvertretende Leiterin der Politischen Abteilung Suyu Chou, Chef Technology Officer Sean Harris, Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel, Botschafter Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, Director Global Logistics Lars Rust und Sekretär Ching-Hua Tsai.