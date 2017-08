Veröffentlicht am 31. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lesesommerabschlussfeier in der guten Stube der Kreisstadt Altenkirchen – 180 Kinder und ihre Eltern trafen sich auf Einladung der Öffentlichen Bücherei der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen zur großen Abschlussfeier des Lesesommers mit Preisverteilung. Der ökumenische Kinderchor der Evangelischen Christuskirche und der Katholischen Kirche St. Jakobus unter der Leitung von Renata Eicker und Begleitung am Klavier durch Thorsten Schmehr eröffnete mit Liedgesang der zarten Stimmen den frühen Abend. Die Leiterin der Bücherei Gundula Bach-Lindlein begrüßte die fleißigen Leser und ihre Gäste zum zehnten Lesesommer in Rheinland-Pfalz und somit auch in Altenkirchen seit 2008. Unter den Gästen begrüßte Bach-Lindlein ganz besonders den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber der nach seinen Grußworten gemeinsam mit Büchereileiterin an die erfolgreichen Teilnehmer, beim Lesesommer handelt es sich nicht nur um das Lesen sondern auch um einen „Lesewettbewerb“, die Urkunden und Preise überreichte.

Der Wettbewerb besagt, dass jeder Teilnehmer mindestens drei Bücher lesen muss um in die Wertung zu kommen. Nach oben sind der Vielzahl keine Grenzen gesetzt. Auf speziellen Karten wird eine Bewertung des Buchs vorgenommen und bei Abgabe des Buches vom Leser der Inhalt in einem kurzen Interview mit ehrenamtlichen Leserpartner/innen erzählt. Daneben kann auch ein Online-Buchtipp auf der Website des Lesesommers abgeben werden. Zur Leseauswahl standen insgesamt 1.600 Titel. Die Bücherei hatte speziell für den Lesesommer über 800 Bücher reserviert und davon für über 1.200 Euro neu erworben.

Nach Schulklassen aufgeteilt wurden die Jungen und Mädchen auf die Bühne gerufen um dort ihren Preis entgegen zu nehmen. Teilgenommen hatten Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren. 237 Anmeldungen erfolgten und davon waren 180 Jungen und Mädchen erfolgreich. Sie hatte somit drei und mehr Bücher gelesen. Da ja nicht jedes Kind jedes Jahr mitmacht verändert sich auch die Teilnehmerzahl, dennoch hatten sich 51 Kinder neu angemeldet. Erfolgreich waren 25 Kinder im Alter bis zu sieben Jahren, 63 Kinder im Alter von acht bis neun Jahren, 52 Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren, 27 Kinder im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren. Zwölf Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahre und eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren.

Als Vielleser wurden 71 Teilnehmer genannt, die acht und mehr Bücher gelesen haben, davon sind 18 Teilnehmer die 20 Titel und mehr gelesen haben. Spitzenreiter sind Mia Asbach und Lisa Böhm mit je 36 Büchern, Malte Horn mit 46 Büchern und Lena Siemens mit 62 Büchern.

Die erfolgreichen Leser erhielten als Belohnung einen Buchgutschein über 10 Euro von der Verbandsgemeinde Altenkirchen und eine Urkunde von der Bücherei. Die Schulen erhalten zudem eine Mitteilung der Namen mit der Bitte, im nächsten Halbjahrszeugnis die Teilnahme am Lesesommer zu vermerken. Alle Bewertungskarten, die die Teilnehmer zu jedem Buch ausgefüllt haben, werden an das Landesbibliothekszentrum RLP in Neustadt, Weinstraße geschickt. Dort ist am Montag, 25. September die große Verlosung: Der 1. Preis ist ein Abenteuer-Aufenthalt (2 Tage) im Europa-Park in Rust für 4 Personen mit 1 Übernachtung im 4-Sterne Erlebnishotel, freiem Eintritt in den Europa-Park und einem Verzehrgutschein im Wert von 100 Euro. Der 2. Preis ein Smartphone, der 3. Preis ein Tablet, der 4. Preis ein Bluetooth-Soundsystem, 5. Preis Sitzsack, 6. Preis Actionkamera, 7. Preis Scooter, 8. Preis Zeitschriften-Abo, 9. Preis Abenteuer-Rucksack, 10. Preis Badminton-Set, 11. bis 40. Preis Buchgutscheine im Wert von je 15 Euro, einlösbar in jeder Buchhandlung. Fotos: Wachow