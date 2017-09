Veröffentlicht am 1. September 2017 von wwa

LINKENBACH – Senioren Union informiert sich zur Abfallbeseitigung – Wie sortiere ich richtig? Achim Hallerbach und Team führen über Abfallbeseitigungsanlage Linkenbach – Da hatte der erste Kreisbeigeordnete und Landratskandidat der CDU Achim Hallerbach bei seinem Vortrag zur Abfallbeseitigung die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Zuhörer/innen. Reiner Kilgen, der neue Vorsitzende der Senioren-Union, hatte nach Linkenbach zur Abfallbeseitigungsanlage eingeladen und das Thema stieß auf großes Interesse: Wie entsorge ich richtig? Eine Thematik von besonderer Brisanz.

„Schön, dass eine solch große Mannschaft der Einladung gefolgt ist und wir werden Ihnen einen abwechslungsreichen Nachmittag bieten“, so der erste Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach bei seiner Begrüßung. In großer Anzahl war eine hellwache Senioren-Union angereist, um sich vor Ort genauestens zu informieren. Waren doch gerade in jüngster Vergangenheit häufig grüne Tonnen im Kreis ungeleert geblieben, da bei Kontrollen eine falsche Befüllung festgestellt wurde. Das hatte wiederholt zu Unmut und Verärgerung bei den Bürger/innen geführt. Hallerbach erläuterte ausführlich: „Der Kreis Neuwied ist nur für die graue, blaue und braune Tonne zuständig, während die grüne Tonne privatwirtschaftlich von der Firma Sita-Suez entsorgt wird.“ In diese Tonne gehöre nur restentleertes Verpackungsmaterial aus Metall, Kunststoff und Verbundstoffen.

Kurzweilige Vorträge der Mitarbeiter Stefan Kraus und Thomas Strohmenger zur Historie, Organisation, Technik und Logistik rundeten den theoretischen Teil der Veranstaltung ab.

Bei einem informativen Rundgang über die Anlage konnten sich die Teilnehmer/innen dann auch in der Praxis von der bemerkenswerten Organisation, Technik und Logistik der Abfallwirtschaft des Kreises überzeugen.