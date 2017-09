Veröffentlicht am 1. September 2017 von wwa

NEUWIED – Mobilisierungsveranstaltungen in Neuwied und Oberraden – Zu zwei erfolgreichen Mobilisierungsveranstaltungen begrüßte SPD-Kreisvorsitzender Fredi Winter zahlreiche Mitglieder. Die Kandidaten für den Bundestag, Martin Diedenhofen und für das Amt des Landrates, Michael Mahlert läuteten in Oberraden und Neuwied die heiße Phase des Wahlkampfes im Kreise der Sozialdemokraten ein. In Oberraden kam auch der Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der neuen VG Rengsdorf-Waldbreitbach, Hans-Werner Breithausen zu der Veranstaltung. In Neuwied wurde das Duo Mahlert-Diedenhofen durch OB-Kandidat Michael Mang zum Kandidaten-Trio ergänzt. Alle Kandidaten bedankten sich für die großartige Unterstützung in der SPD und in der Bürgerschaft.

Diedenhofen und Mahlert konnten in diesem Zusammenhang von bereits mehr als 10.000 erfolgten Hausbesuchen im Kreis Neuwied berichten sowie zahlreichen Veranstaltungsterminen im ganzen Kreisgebiet, bei denen sie ihre Präsenz gezeigt haben und mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kamen. „Das ist genau, das was wir wollen, wie wir Politik verstehen: Nah bei den Leuten“, resümierte Michael Mahlert und Martin Diedenhofen ergänzte: „Wir haben ein tolles Team aus engagierten jungen und tatkräftigen erfahrenen Leuten mit einer hervorragenden Resonanz aus der Bevölkerung.“ „Das stimmt mich optimistisch für das Direktmandat im Wahlkreis“, sagte Martin Diedenhofen abschließend wörtlich.

Foto: Gruppenfoto zur Mobilisierungsveranstaltung in Oberraden