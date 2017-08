Veröffentlicht am 31. August 2017 von wwa

NEUWIED – Christliche Normen und Werte verbunden mit Wissensvermittlung – Erwin Rüddel und Hartmut Koschyk besuchen Freie Christliche Schule – „Das Konzept der Freien Christlichen Schule Neuwied ist ein Paradebeispiel dafür, wie christliche Normen und Werte verbunden mit Wissensvermittlung erfolgreich in den Lebensalltag integriert sind“, äußerten unisono der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel und der Aussiedlerbeauftrage der Bundesregierung Hartmut Koschyk, MdB, bei einem Besuch der Einrichtung in der Kreisstadt.

Denn die staatlich anerkannte mennonitische Freie Christliche Schule Neuwied bietet jungen Menschen die Möglichkeit einer schulischen Ausbildung in Kombination mit der Vermittlung christlicher Werte. „Mit ihrer Bindung an die Bibel und deren Integration in den Unterricht gelingt es der Schule überzeugend, eine gute Bildung mit den Werten christlichen Glaubens zu verbinden“, erklärte Rüddel. Davon waren ebenso Aussiedlungsbeauftragter Hartmut Koschyk, sowie 1. Kreisbeigeordneter Achim Hallerbach und Bürgermeister Jan Einig überzeugt.

Hartmut Koschyk, dessen Eltern aus Oberschlesien stammten, beeindruckte und lobte das Schulkonzept. „Was an dieser Schule gleichermaßen erfolgreich wie nachhaltig umgesetzt und gelebt wird, ist geradezu beispielgebend“, so Hartmut Koschyk, der seit 2014 der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten ist. In dieser Eigenschaft ist er u.a. für die Spätaussiedler zentraler Ansprechpartner auf Bundesebene und verantwortlich für die Koordination des Aufnahmeverfahrens und der Integrationsmaßnahmen mit Bund, Ländern und Gemeinden sowie der im Eingliederungsbereich tätigen Kirchen, Wohlfahrtsverbände und gesellschaftlichen Gruppen.

An die Aussage Koschyks anknüpfend, lobte und bekräftigte Erwin Rüddel: „Das pädagogische Konzept und die werteorientierten Vorstellungen, die von der FCSN vertreten werden, hinterlassen nachhaltig einen positiven Eindruck. Denn diese Schule vermittelt nicht nur Wissen, sondern übt zudem einen sehr prägenden Einfluss auf die individuelle Persönlichkeitsbildung ihrer Schülerinnen und Schüler aus. Neben fachlicher Qualifikation werden den Kindern Wertevorstellungen vermittelt, auf die die noch jungen Menschen zeitlebens zurückgreifen können.“

Nach einer Vielzahl von Informationen und gewonnenen Eindrücken, durch FCSN-Geschäftsführer Alexander Penner und FCSN-Vorsitzenden Peter Siebert, begrüßten Erwin Rüddel, Hartmut Koschyk, Achim Hallerbach und Jan Einig das geplante Vorhaben der privaten Schule, sich neben der Grund- und Realschule auf eine duale Oberschule auszuweiten.

Foto: Das Foto zeigt (v.li.): Erwin Rüddel, Jan Einig, Alexander Penner, Hartmut Koschyk, Peter Siebert und Achim Hallerbach.