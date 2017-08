Polizei sucht Zeugen zum tödlichen Unfall in Neustadt

Veröffentlicht am 31. August 2017 von wwa

NEUSTADT – Nach dem tödlich verunglückten Motorradfahrer in Neunstadt sucht die Polizei weitere Zeugen – Am Sonntagmittag, 27. August, um 12:30 Uhr befuhr der Motorradfahrer die L 255 zwischen der Grube Anxbach und dem Campinplatz Alsau aus Richtung Neustadt /Wied kommend. Ausgangs einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Pkw. Infolge dieses Unfalles kam es noch zu einem Folgeunfall. Der 58jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Kurz vor dem Zusammenstoß soll der Motorradfahrer zwei Fahrradfahrer überholt haben. Ein Radfahrer soll circa 45 Jahre alt und mit einem Trekkingrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei bitte alle Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den zwei Fahrradfahrern geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de.