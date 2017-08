Veröffentlicht am 31. August 2017 von wwa

LEUTESDORF – CDU Leutesdorf – Kandidatengespräch mit Erwin Rüddel, MdB, und Achim Hallerbach – Mit Optimismus und Visionen in die heiße Wahlkampfphase – Bundestagskandidat Erwin Rüddel und Landratskandidat Achim Hallerbach stehen Rede und Antwort in Leutesdorf. Erwin Rüddel, MdB, und Achim Hallerbach, 1. Kreisbeigeordneter und Landratskandidat, besuchten auf Einladung des CDU-Ortsverbandes Leutesdorf den Leyscher Hof, um für die anstehenden Wahlen zu mobilisieren und auf Fragen, Anregungen und Sorgen der Bürger einzugehen. Erwin Rüddel zog eine positive Bilanz der letzten Legislaturperiode, besonders hinsichtlich der Renten- sowie Pflegepolitik, vergaß aber nicht darauf hinzuweisen, dass eine erneute große Koalition nicht wünschenswert sei. Weiterhin wies er auf die vielfältigen Entlastungen der Kommunen durch den Bund hin, die aber oft wegen „klebriger Hände“ beim Land liegen bleiben. Achim Hallerbach fokussierte seinen Blick auf das, was er als Kreisbeigeordneter erreicht hat und legte Ziele und Visionen aus seinem Wahlprogramm für seine Kandidatur als Landrat dar. Die Besucher zeigten sich begeistert und nahmen rege an der folgenden Diskussion teil, in der es größtenteils um Straßenplanung und –bau sowie die Flüchtlingssituation im Kreis Neuwied ging.