Veröffentlicht am 31. August 2017 von wwa

NEUWIED – 10. September: Tag des offenen Denkmals in Neuwied – Mit der Tourist-Information der Stadtgeschichte auf der Spur – Der zweite Sonntag im September ist traditionell der „Tag des offenen Denkmals“; er steht unter dem Motto „Macht und Pracht“. Die Tourist-Information der Stadt Neuwied lädt an diesem Tag ein zu kostenlosen Führungen, die Bau- und Kulturdenkmäler in ein etwas anderes Licht rücken. Auf den Alten Friedhof geht es am Sonntag, 10. September, bereits morgens um 11:15 Uhr. 1783 eröffnet, sind auf ihm zahlreiche historisch wertvolle Denkmäler erhalten geblieben. Viele Bekannte Neuwieder Familien haben dort ihre letzten Ruhestätten gefunden. Siegert, Remy, Gaddum, Reinhardt, Bianchi, Buchholtz oder Ingenohl sind nur einige davon. Der gesamte Friedhof steht unter Denkmalschutz. Treffpunkt für diese Führung ist der Friedhofseingang in der Julius-Remy-Straße. Im Mittelpunkt des Rundgangs steht neben den historischen Grabstätten die Besichtigung des aufwendig sanierten, 1867 gebauten Friedhofsgärtnerhauses. Im Haus erzählen Exponate die Geschichten von Menschen, die auf dem Gottesacker begraben sind. Es ist am „Tag des offenen Denkmals“ von 10 bis 13 Uhr zugänglich. Die Ehrenamtlichen, die sich um den Alten Friedhof kümmern, würden sich freuen, wenn Besucher nicht mehr genutzte Bilderrahmen mitbringen, da sich noch zahlreiche Bilder gefunden haben, die ihren Platz im Porträtraum bekommen sollen.

Entlang des Limes führt dann ein Spaziergang am Sonntagnachmittag um 15:00 Uhr. Der Limes ist mit weit über 500 Kilometern Länge das größte Bodendenkmal Europas. Bei dieser Führung besucht die Gruppe die vielen bekannten und unbekannten Spuren der damaligen römischen Grenzlinie im Neuwieder Stadtwald. Erläuterungen zum Handel an der historischen Wegekreuzung am Kleinkastell Anhausen und Erklärungen zu den Stellen der damaligen Wachtposten erwarten die Besucher. Ein kleiner Einblick in das damalige Leben soll ermöglicht werden. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Heidegraben an der L 258 bei Anhausen.

Die Teilnahme an allen Führungen ist am Tag des Offenen Denkmals kostenlos. Weitere Informationen bei der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, 02631 802 5555.