Musikalischer Frühschoppen in der Wiedhalle Neitersen

NEITERSEN – Chorgesang trifft Blasmusik – Der Wiedbachtaler Frauenchor wagte den Schritt und veranstaltete gemeinsam mit der Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden einen zünftigen Frühschoppen in der Wiedhalle in Neitersen. Eröffnet wurde der Event kurz nach 12:00 Uhr durch die Kapelle unter der Leitung von Sven Hellinghausen mit dem Bergmannsgruß. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vorsitzende des Frauenchores, Christiane Oettgen, hießen die Sängerinnen ihre zahlreichen Gäste mit den Liedern „ Halleluja“ von L. Cohen und „Hakuna Matata“ aus dem Musical König der Löwen herzlich willkommen. Daran schloss sich ein Medley von ABBA und Pur vorgetragen durch die Niederscheldener an zu dem schon fleißig das Tanzbein geschwungen wurde.

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt herrschte eine ausgelassene Stimmung in der mit vielen Urlaubsutensilien bunt geschmückten Halle. Auch die Chorgemeinschaft ALFONE trug gerne mit den Liedern „Santiano“ und „ Der Maßkrug“ zur Unterhaltung der Frühschoppenbesucher/innen bei. Mit der darauf folgenden Einlage der Bergknappenkapelle zeigten die Musiker ihr ganzes Können. Sie mischten sich unter die Gäste und animierten durch Showeinlagen, zum Teil auf den Tischen stehend, alle zum Mitmachen. Nach einer kurzen Verschnaufpause traten die Sängerinnen wieder auf die Tanzfläche und gaben „Halleluja“ von Brings, „ Fields of Gold“ von Sting und den Oldie „ Rote Lippen soll man küssen“ unter dem Mitklatschen der Zuhörer zum Besten. Moderne Stücke von Westerhagen, Udo Jürgens oder Coldplay zeigten dann ebenso wie traditionelle Blasmusik, wie der „Böhmische Traum“, welche Bandbreite an Musik das Orchester aus Niederschelden beherrscht.

Hier war für jedermann etwas dabei, was sich auch auf der Tanzfläche wiederspiegelte. Den gesanglichen Programmteil schloss der Wiedbachtaler Frauenchor mit „Lollipop“ und „In unserem Veedel“. Danach spielte die Kapelle unter anderem noch den „Egerländer Musikantenmarsch“ bevor auch sie mit den der „Vogelwiese“ und dem Steigerlied „Glück auf“ unter der Mitwirkung aller Festbesucher das mehr als dreistündige Musikprogramm beendete. Die vehemente Forderung nach einer Zugabe erfüllte die Siegerländer Bergknappenkapelle natürlich gerne.

Im Anschluss verweilten man noch einige fröhliche Stunden in Neitersen und ließ den Frühschoppen gegen Abend ausklingen. Das Experiment gemeinsam mit Gesang und Blasmusik in lockerer Atmosphäre ein Musikprogramm zu präsentieren kann man nach diesem Tag als gelungen betrachten. Sowohl die Musiker aus Niederschelden als auch die Sängerinnen des Frauenchores waren sich einig, dass man das sicher noch einmal wiederholen wird. (keoe) Fotos: Rewa