Indonesische Delegation besucht Neuwied

KREIS NEUWIED – Weit gereister Besuch informierte sich über Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied – Über 12.000 Kilometer – Weit gereisten Besuch begrüßte der 1. Kreisbeigeordnete des Kreises Neuwied, Achim Hallerbach (5.v.r.) , in Vertretung von Landrat Rainer Kaul, im Kreishaus in Neuwied. Im Rahmen einer Informationsreise besuchte eine Delegation des neu gewählten Oberbürgermeisters der Stadt Tasikmalaya, Provinz West Java, Indonesien, Budi Budiman Sudarna (6.v.r.), die Kreisverwaltung und ließ sich die Aufgaben einer Kommunalverwaltung erläutern.

Ein weiterer Wunsch der Gäste war, sich ein aktuelles Bild über die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied machen zu können. „Tasikmalaya ist eine Stadt, die viel vom Landkreis Neuwied lernen kann, auch wenn die Stadt über 650.000 Einwohner verfügt, aber sehr ländlich ausgeprägt ist“, betonte der deutsche Betreuer der Delegation, Harald Fuechsel (3.v.r.).

Vorrangig ging es den Besuchern um Fragen der Wirtschaftsförderung, die der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Neuwied, Harald Schmillen (1.v.r.) beantwortete. So wurden Fragen erörtert wie z.B.: Wie ist es gelungen, im Landkreis Neuwied Industriebetriebe anzusiedeln, wie motiviert der Landkreis Neuwied junge Menschen, damit sie sich selbständig machen, welche Rolle spielt dabei die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises?

Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Entsorgungswirtschaft. Das Schaffen einer Entsorgungsinfrastruktur bis hin zur operativen Durchführung der Sammlung in kommunaler Eigenregie steht im Interesse einer urbanen Entwicklung in Indonesien.

Harald Fuechsel ist u.a. Dozent als an verschiedenen Universitäten Indonesiens, auf den Philippinen und in Timor Leste tätig. Erste Kontakte zum Landkreis Neuwied gab es bereits anlässlich der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz.