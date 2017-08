18jähriger afghanischer Flüchtling schwer verunglückt

Veröffentlicht am 30. August 2017 von wwa

WISSEN – Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wissen schwer verletzt – Montagnachmittag, 28. August, gegen 15:47 Uhr befuhr ein 19jähriger afghanischer Flüchtling mit seinem Fahrrad vermutlich viel zu schnell und mit mangelnder Fahrpraxis die abschüssige Böhmerstraße Richtung Fichtenstraße in Wissen. Nach Durchfahren einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden PKW. Dessen Fahrerin hatte noch versucht nach rechts auszuweichen und war zum Teil auf den Gehweg gefahren. Nach dem Anstoß kam der 19jährige zu Fall und überschlug sich. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber dem BWZK in Koblenz zugeführt.